Adesão à OTAN vai custar à Finlândia US$ 75-106 milhões anualmente, revela MRE finlandês

“Os custos anuais de adesão à OTAN, seus órgãos de administração e estrutura de comando são estimados em € 70-100 milhões. Como membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte [OTAN], a Finlândia está empenhada em manter o nível de gastos com defesa em pelo menos 2% do produto interno bruto [PIB] do país”, disse Haavisto ao apresentar o projeto de lei sobre a adesão da Finlândia à OTAN ao parlamento.