Reino Unido sofre piores greves em uma década – CMIO

Os números oficiais mostram um aumento acentuado no número de dias de trabalho perdidos por conflitos trabalhistas

O Reino Unido está passando por suas greves mais generalizadas no setor público em mais de uma década, mostram dados divulgados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na terça-feira. Somente em outubro, foram perdidos 417 mil dias de trabalho no setor público.

Isso foi ofuscado apenas em novembro de 2011, quando quase um milhão de trabalhadores abandonaram as medidas de austeridade. O número de outubro superou dramaticamente os 209 mil registrados em setembro, quando algumas ações trabalhistas foram adiadas devido à morte da rainha Elizabeth II.

O período de cinco meses de junho a outubro viu mais de 1,1 milhão de dias de trabalho perdidos, o maior número no Reino Unido desde 1990. Espera-se que os números cresçam ainda mais, já que as greves continuaram em toda a Grã-Bretanha nas últimas semanas, com mais 40.000 ferroviários trabalhadores iniciando sua última rodada de paralisações na terça-feira.

Os últimos números do ONS também revelaram uma disparidade salarial recorde entre trabalhadores do setor público e privado. No período de três meses até outubro, os salários de cerca de 5,8 milhões de trabalhadores do estado cresceram apenas 2,7%, enquanto os do setor privado tiveram um aumento de cerca de 6,9%.













“Fora do auge do período de pandemia, esta é a maior taxa de crescimento observada para o setor privado e está entre as maiores diferenças entre as taxas de crescimento do setor privado e do setor público que vimos”, disse. disse o ONS.

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, defendeu repetidamente a política do governo de conter os aumentos salariais para o setor público, insistindo que isso é necessário para combater a inflação crescente, que atingiu 11,1% em outubro.

“Minha responsabilidade número um como chanceler, o trabalho número um do governo, é garantir que combatamos a inflação, e isso vai lidar – eu acho – com a raiva subjacente que muitas pessoas sentem”, disse. Hunt disse à Sky News na segunda-feira.