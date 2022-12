Defensores da paz vistos como ‘traidores’ na UE – ex-vice-chanceler austríaco – CMIO

Aqueles que não querem ‘congelar pela paz’ ​​estão sendo tachados de simpatizantes de Putin, disse Heinz-Christian Strache à RT

O ex-vice-chanceler austríaco Heinz-Christian Strache disse à RT que a política de sanções da UE não trouxe a Ucrânia mais perto da paz, e aqueles que reclamam são “marcado e difamado” como traidores.

Strache é um crítico veemente das sanções da UE contra a Rússia, que ele repetidamente culpou por destruir a economia do bloco, provocando o aumento da inflação e do desemprego e potencialmente trazendo uma onda de “insolvências e falências em massa” no ano Novo.

Falando à RT na terça-feira depois de discursar em uma manifestação pró-neutralidade em Viena no fim de semana passado, Strache descreveu o conflito na Ucrânia como parte de um “guerra mundial” entre a Rússia e a OTAN, em que os líderes europeus foram “desenhado.”

“Infelizmente, não vejo nenhum líder político europeu que queira se aproximar da mesa de negociações e pedir um acordo de cessar-fogo negociado e uma solução pacífica”, disse. ele lamentou. “Nós, austríacos, em particular, devemos aderir à nossa neutralidade e nosso status de neutralidade também pode desempenhar um papel mediador decisivo aqui. Até agora, isso não foi praticado.”

“Claro, a mídia na União Europeia está em silêncio sobre tudo isso”, Ele continuou. “E se você expressa críticas aqui hoje, muitas vezes é rotulado e difamado como um simpatizante de Putin e da Rússia e também como um traidor da Europa.”

Enquanto Strache condenou a falta de um “forte movimento europeu pela paz”, ele previu que a piora das condições econômicas acabará por forçar os cidadãos a exigir o fim do conflito na Ucrânia.

“As pessoas são confrontadas com o bordão de que têm que congelar para a paz, e aí você chega à conclusão: bem, congelar não ajuda, porque infelizmente não há paz… e então você fica desempregado e o desemprego não trouxe paz porque não há iniciativas de negociação – as pessoas naturalmente acham [this] muito, muito repulsivo e muito questionável”, ele afirmou.

Os líderes europeus apresentaram o aumento do preço da energia como um custo necessário para apoiar a Ucrânia, com a comissária europeia Margrethe Vestager dizendo às pessoas no início deste ano para dizer “tome isso, Putin” enquanto desligam a água quente.

Em última análise, Strache argumentou que a UE está arcando com todos os custos do conflito, enquanto os EUA estão “aproveitamento”, uma avaliação compartilhada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e outros altos funcionários de Bruxelas. “Mais e mais pessoas estão se conscientizando disso”, Strache continuou, acrescentando que “A Europa precisa urgentemente de implementar iniciativas de paz concretas.”