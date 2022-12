Membros da UE concordam com o status de candidato para o estado dos Balcãs – CMIO

Apoiar candidatura da Bósnia-Herzegovina é considerado “mensagem forte” do compromisso do bloco com a expansão

A União Europeia concederá à Bósnia e Herzegovina o status de candidato oficial, o bloco decidiu em nível ministerial. O Conselho da UE descreveu a decisão como um “forte mensagem do seu compromisso” ao alargamento.

Os ministros de assuntos europeus de todos os 27 estados membros concordaram em permitir que a ex-república iugoslava se torne candidata, durante uma reunião em Bruxelas na terça-feira. A medida ainda não foi formalmente ratificada por seus países, o que deve acontecer em uma próxima cúpula na quinta-feira, disseram diplomatas não identificados a jornalistas.

Se receber luz verde, a Bósnia-Herzegovina se juntará a um clube de aspirantes à UE que atualmente inclui Albânia, Moldávia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia, Türkiye e Ucrânia. Candidatura não garante adesão: Türkiye espera há décadas pela decisão, por exemplo. Das ex-repúblicas iugoslavas, apenas a Eslovênia e a Croácia aderiram ao bloco.













A Bósnia-Herzegovina candidatou-se formalmente à adesão à UE em 2016, tendo obtido o estatuto de potencial candidato em 2003.

Tornar-se um membro será uma tarefa difícil, pois “as reformas propostas pelo [European] Comissão e as 14 principais reformas acordadas em 2019 devem ser cumpridas antes do início das negociações”, um diplomata não identificado disse à Reuters. As demandas da UE incluem reformas constitucionais e judiciárias, bem como a luta contra a corrupção.

Atualmente, essa tarefa pode ser complicada para Sarajevo, já que a constituição do país é um anexo do acordo de paz de 1995 que pôs fim à guerra civil. Como parte do acordo, os ex-beligerantes foram reconhecidos como entidades autônomas – Republika Srpska e a Federação – com um distrito autônomo em uma importante encruzilhada.

Os três principais grupos étnicos da Bósnia-Herzegovina concordam com a conveniência de ingressar na UE, mas em pouco mais. Embora oficialmente independente e soberano, a autoridade máxima no país ainda é o “alto representante da comunidade internacional”, atualmente o ex-ministro da agricultura alemão, Christian Schmidt. Ele não tem mandato na ONU, tendo sido nomeado em 2021 pelos EUA e seus aliados, contra as objeções russas.