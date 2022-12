Twitter rotula erroneamente PM norueguês como oficial nigeriano – CMIO

O Twitter foi solicitado a verificar as contas do Ministério das Relações Exteriores da Noruega, de sua chefe, Anniken Huitfeldt, e do primeiro-ministro Jonas Gahr Store, depois que a plataforma os identificou como funcionários e organizações do governo nigeriano no domingo.

O Ministério das Relações Exteriores da Noruega twittou na terça-feira que “por mais que gostemos de nossas excelentes relações bilaterais e proximidade alfabética com a Nigéria, agradeceríamos muito se você pudesse nos rotular como Noruega.”

O ministério acrescentou que o mesmo vale para Store e Huitfeldt e anexou uma foto ilustrando o problema.

Os usuários responderam rapidamente à rotulagem incorreta, com alguns brincando que é sempre difícil diferenciar a Nigéria da Noruega, enquanto outros sugeriram que a única pessoa no Twitter que sabia a diferença fazia parte das recentes demissões de Elon Musk na empresa.

Não está claro há quanto tempo a designação incorreta estava ativa, mas quatro horas depois que o Ministério twittou sobre isso, o aviso foi alterado para ler “Organização do governo norueguês.” As contas de Store e Huitfeldt também foram corrigidas.

Desde agosto de 2020, o Twitter marca contas pertencentes a funcionários e organizações governamentais, incluindo um rótulo ao lado do nome do usuário indicando o país ao qual a conta está associada. O Twitter afirma que esses rótulos fornecem contexto adicional para “contas fortemente engajadas em geopolítica e diplomacia.”