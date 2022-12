China e Índia ainda em desacordo sobre motivo da briga de tropas em disputada fronteira do Himalaia

China e Índia deram relatos conflitantes sobre a causa de um confronto em uma região disputada na fronteira do Himalaia na semana passada, que deixou soldados de ambos os lados com ferimentos leves.

A Defesa da Índia, por sua vez, acusa a China de tentar “mudar unilateralmente o status quo” ao longo da fronteira contestada. De acordo com um comunicado do Exército indiano, as tropas chinesas “ invadiram a Linha de Controle Real (LAC, na sigla em inglês), no setor de Tawang “.

A Linha de Controle Real é uma demarcação frouxa que separa os territórios controlados por chineses e indianos de Ladakh. Enquanto Nova Deli reivindica um estado indiano, Pequim afirma que cerca de 90 mil quilômetros quadrados fazem parte do sul do Tibete.

A mídia indiana disse que cerca de 20 soldados indianos e “um número muito maior do lado chinês” sofreram ferimentos leves “enquanto as tropas se chocavam” no setor altamente sensível de Tawang, citando várias fontes do sistema de defesa e segurança do país.