Investidores despejam criptomoedas em números recordes após o colapso do FTX – dados – CMIO

Analistas alertam para mais falências à frente em meio à queda na confiança nos ativos digitais

Os investidores retiraram uma quantidade recorde de moedas digitais das bolsas globais de criptomoedas em meio a temores sobre a segurança de seus ativos após a falência da principal bolsa FTX, mostram dados da empresa de análise Crypto Compare.

De acordo com o relatório, 91.363 bitcoins foram retirados de exchanges centralizadas como Binance, Kraken e Coinbase em novembro. Os tokens valiam cerca de US$ 1,5 bilhão com base no preço médio do mês passado de cerca de US$ 16.400.

“O Bitcoin registrou as maiores saídas de bolsas em sua história… Desde FTX, as bolsas centralizadas testemunharam uma série de saídas à medida que os participantes do mercado procuram proteger seus fundos,”Crypto Compare disse. Não está claro no relatório se os fundos estão sendo vendidos ou transferidos para carteiras privadas.

Os dados também mostraram que a tendência de saída continuou em dezembro, com 4.545 bitcoins retirados das exchanges centralizadas nos primeiros sete dias do mês, enquanto o mesmo período do ano passado registrou entradas de 3.846 bitcoins.

A corrida para as saídas ocorre depois que a FTX, uma vez importante corretora de criptomoedas, entrou com pedido de proteção contra falência em meados de novembro. A queda da empresa deixou até 1 milhão de credores da FTX sem acesso a seus ativos, prejudicou a confiança dos investidores nas criptomoedas e desencadeou uma reação em cadeia no mercado de criptomoedas.













No final de novembro, outro credor de criptomoedas, BlockFi, entrou com pedido de falência. De acordo com a Bloomberg, mais de 130 entidades afiliadas à FTX entraram em colapso até agora.

Eric Robertsen, chefe global de pesquisa do Standard Chartered Bank, alertou esta semana que a crise do mercado cripto continuará no próximo ano.

“Enquanto a liquidação do bitcoin desacelera, o estrago já foi feito… Mais e mais empresas e bolsas de criptomoedas se encontram com liquidez insuficiente, levando a mais falências e um colapso na confiança dos investidores em ativos digitais”, disse ele ao Financial Times.

