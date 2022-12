Dicionário expande definição de ‘mulher’ – CMIO

Uma mulher agora também é definida como ‘um adulto que vive e se identifica como mulher’, mesmo que tenha nascido de outra forma, diz o Cambridge Dictionary

O Cambridge Dictionary parece ter entrado na guerra de gênero com uma atualização recente que expande sua definição de ‘mulher’ para incluir “um adulto que vive e se identifica como uma mulher“mesmo que eles”pode ter sido dito ter um sexo diferente no nascimento.”

O colega do Manhattan Institute, Chris Rufo, criticou a mudança em um tweet na segunda-feira, atraindo uma tempestade de críticas.

O influenciador conservador postou um instantâneo da nova definição, que aparece no site do dicionário após o significado mais comumente usado “ser humano feminino adulto” – mas antes da definição ‘informal’ que significa “uma esposa ou parceira sexual feminina.”

Repórter do Daily Caller Diana Glebova respondeu com a observação de que a entrada para ‘homem’ recebeu o mesmo tratamento, postando uma captura de tela da definição de Cambridge: “um adulto que vive e se identifica como homem, mesmo que se diga que eles têm um sexo diferente no nascimento.”

outro usuário apontou que Cambridge também estava descrevendo o uso do termo ‘feminino’ para se referir a mulheres e meninas como “ofensiva.”

Enquanto alguns usuários tentaram defender a mudança argumentando que os dicionários refletiam como as palavras eram usadas popularmente ou apontando que Cambridge não havia excluído a definição original, muitos ridicularizaram a mudança, comparando-a à ‘novilíngua’ orwelliana, uma iniciativa do governo totalitário para controle o pensamento, limitando a gama de palavras em uso.

Um porta-voz do Cambridge Dictionary disse aos meios de comunicação britânicos que seus editores fizeram a mudança em outubro tendo “padrões de uso cuidadosamente estudados da palavra” e concluindo que a definição expandida é aquela que os aprendizes de inglês “devem estar cientes para apoiar sua compreensão de como o idioma é usado.”

Entretanto, Cambridge não é a primeira autoridade linguística a ajustar as definições de sexo e gênero. Um homem da Califórnia foi preso em abril por fazer “cheio de ódio” ameaças ao editor de dicionários Merriam-Webster, cujas entradas para ‘feminino’ e ‘menina’ foram recentemente modificadas para contabilizar “identidade de gênero.”

Os americanos com visões mais tradicionais podem permanecer cautelosamente otimistas, no entanto, já que o ‘American Dictionary’ de Cambridge ainda define ‘mulher’ apenas como “uma pessoa adulta do sexo feminino.”