Rússia e Índia abandonam dólar no comércio – CMIO

Os dois países testarão um novo mecanismo de pagamento usando acordos em rúpias, disse Nova Délhi.

A Índia começará a usar a rupia em acordos comerciais com a Rússia a partir da próxima semana, informaram os meios de comunicação locais na segunda-feira, citando o chefe da Federação das Organizações de Exportação da Índia (FIEO), Ajay Sahai.

As duas nações testarão um novo mecanismo de pagamento pela primeira vez desde que foi aprovado pelo State Bank of India, um banco comercial estatal, em setembro.

O governo indiano permitiu que a moeda nacional fosse usada em acordos comerciais internacionais no mês passado, em um esforço para promover as exportações e reduzir a dependência da rupia em relação ao dólar. O banco central do país, o Reserve Bank of India, já havia pedido aos credores indianos que introduzissem acordos adicionais para transações de importação e exportação em rúpias.

“Várias questões foram resolvidas. Exportadores e importadores começaram a procurar os bancos para abertura das contas”, Sahai disse ao jornal Mint da Índia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia e Índia iniciam comércio em rúpias

Os acordos entre a Rússia e a Índia serão supostamente realizados usando as chamadas contas vostro. Uma conta vostro é normalmente aberta em um banco doméstico em nome de um banco estrangeiro e mantém as participações deste último depositadas na moeda do país onde o dinheiro é depositado, neste caso rúpias.

“Cerca de dez ou onze contas vostro foram abertas,” um funcionário do governo não identificado disse ao meio de comunicação. “Por exemplo, há seis contas vostro abertas no IndusInd Bank, o que significa que seis bancos russos diferentes abriram contas no banco,” o funcionário especificado.

Espera-se que os acordos em rúpias ajudem a impulsionar o comércio mútuo e simplifiquem o fornecimento de petróleo russo à Índia, que aumentou substancialmente desde março.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT