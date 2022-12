Armas do Ocidente fornecidas à Ucrânia estão alimentando mercado ilegal na África, diz líder da RPD

“Não tenho visto nada de novo ultimamente, mas as armas que continuam chegando à Ucrânia agora podem ser facilmente compradas. A Ucrânia está se tornando um dos fornecedores centrais de armas no mercado ilegal. Na darknet você pode comprar as armas fornecidas à Ucrânia como parte da assistência e apoio dos países ocidentais”, disse Pushilin.