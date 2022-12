Bombardeiro dos EUA pega fogo após pouso de emergência – CMIO

O B-2 Spirit foi forçado a pousar no Missouri depois de sofrer um “mau funcionamento durante o voo”

Um bombardeiro nuclear furtivo da Força Aérea dos EUA sofreu danos na pista e pegou fogo no sábado depois de ter que fazer um pouso de emergência no estado de Missouri.

O B-2 Spirit pousou na Whiteman Air Force Base depois de experimentar um “mau funcionamento em voo durante operações de rotina”, de acordo com uma declaração da Força Aérea dos EUA. “Houve um incêndio associado à aeronave após o pouso e o corpo de bombeiros da base extinguiu o incêndio.”

Não houve relatos de feridos no incidente, que ainda está sob investigação. Uma imagem estática supostamente da cena – transmitida pela KMBC-TV, afiliada da ABC News em Kansas City, Missouri – parecia mostrar fumaça subindo do local do acidente. Outra foto parecia mostrar o bombardeiro sentado no chão, sem o trem de pouso engatado e com fumaça saindo de trás da aeronave.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA apresentam primeiro novo bombardeiro desde a Guerra Fria

O 509º Bomb Wing em Whiteman apresenta o B-2 Spirit como “a aeronave mais estratégica do mundo.” Com custo unitário de cerca de US$ 1,16 bilhão quando entrou em serviço em 1997 (US$ 2,15 bilhões em 2022), era supostamente o bombardeiro mais caro do mundo.

Outra aeronave furtiva B-2 foi danificada em Whiteman no ano passado, quando uma falha mecânica causou o colapso do trem de pouso esquerdo durante o pouso. A Força Aérea dos EUA culpou o mau funcionamento em “molas gastas.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Scholz explica a necessidade de aviões de guerra dos EUA

A principal empreiteira de defesa do B-2 Spirit, Northrop Grumman, revelou no início deste mês a nova aeronave que irá substituí-lo, o B-21 Raider.