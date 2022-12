UE enfrenta escassez de gás no próximo ano – IEA – CMIO

A agência diz que a escassez pode ser evitada se o bloco tomar medidas mais decisivas para melhorar a eficiência energética

Os estados membros da UE enfrentam um potencial déficit de gás de 27 bilhões de metros cúbicos (bcm) em 2023, alertou a Agência Internacional de Energia (IEA) em um relatório na segunda-feira.

O relatório apresenta uma série de soluções para evitar uma crise energética na região e insta Bruxelas a intensificar os esforços para garantir o abastecimento de energia no próximo ano.

“O ano de 2023 pode ser um teste ainda mais severo para a Europa, porque os suprimentos russos podem cair ainda mais, os suprimentos globais de gás natural liquefeito (GNL) serão escassos – especialmente se a demanda chinesa por GNL se recuperar – e as temperaturas excepcionalmente amenas observadas no início de o inverno europeu não tem garantia de duração”, afirmou a agência.

O relatório, intitulado ‘Como evitar a escassez de gás na União Europeia em 2023’, oferece uma lista de ações práticas que o bloco pode tomar para evitar um déficit e o “vicioso” picos de preço que resultariam. Essas medidas incluem aumentar a eficiência energética e o uso de renováveis, melhorar as campanhas que promovem medidas de economia de energia e aumentar o fornecimento de gás por meio de novos contratos com países que têm capacidade ociosa de exportação.













“Essas medidas custariam 100 bilhões de euros (US$ 105 bilhões) para serem implementadas, mas esse valor será pago em dois anos em termos de economia nas contas de gás natural”, disse o chefe da IEA, Fatih Birol, em uma coletiva de imprensa em Bruxelas, enquanto apresentava o relatório ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Acrescentou que o défice teria sido de cerca de 60 bcm sem as medidas de emergência já tomadas pelo bloco para assegurar o seu abastecimento energético este ano. No entanto, “muitas das circunstâncias que permitiram aos países da UE encher seus locais de armazenamento antes deste inverno podem não se repetir em 2023,” ele disse.

Segundo dados da UE, o consumo total de gás do bloco em 2021 foi de 412 bcm, enquanto as importações da Rússia totalizaram 140 bcm. Este último valor já caiu para cerca de 60 bcm em 2022 como resultado de sanções. Von der Leyen disse na coletiva de imprensa que a região é “seguro para este inverno” em termos de gás, mas pediu uma ação mais forte para garantir o abastecimento do próximo ano.

“A Europa precisa intensificar seus esforços em vários campos, desde a divulgação internacional até a compra conjunta de gás e a expansão e aceleração das energias renováveis ​​e a redução da demanda”, afirmou ela.

