MINSK, 14 de dezembro – RIA Novosti. O primeiro-ministro bielorrusso, Roman Golovchenko, disse que os diplomatas devem elaborar opções para um trabalho equilibrado nas direções leste e oeste e enfatizou que Minsk está pronta para cooperar com todos os países com base em seus próprios interesses nacionais.

“A quarta (tarefa – ed.) é encontrar opções para um trabalho equilibrado nos vetores oriental e ocidental de nossa política externa. Não permitimos rolos, distorções, movimentos caóticos. Devemos trabalhar de maneira equilibrada nos emergentes condições com todos os estados e blocos com base em nossos e apenas nossos interesses bielorrussos e na disposição dos parceiros de trabalhar conosco nos termos que consideramos importantes para nosso país soberano”, disse o primeiro-ministro, apresentando o novo chanceler Sergei Aleinik para a equipe do Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia.