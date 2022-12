País europeu com menos de 200 lobos para facilitar as regras de caça – CMIO

O parlamento suíço resolveu as diferenças sobre propostas de emendas legislativas que permitiriam que os lobos fossem caçados mais livremente. Isso ocorre depois que alguns legisladores sugeriram que os animais representam uma ameaça para os humanos e também para o gado.

As emendas à lei de caça do país foram aprovadas preliminarmente por 104 votos a 84 na terça-feira.

De acordo com as leis atuais, um lobo só pode ser caçado depois de infligir uma certa quantidade de dano e atacar repetidamente os animais da fazenda. Os cantões também precisam provar a extensão dos danos e justificar as medidas de controle ao governo federal.

Os proponentes das emendas argumentaram que a pequena mas crescente população de lobos representa um perigo crescente para o gado, enquanto medidas de dissuasão, como cercas e cães pastores, não são eficazes. Alguns legisladores de direita alegaram que os lobos – assim como os cães pastores – também representam um perigo para os humanos.

As novas regras, no entanto, permitirão a caça preemptiva de lobos, embora apenas quando eles forem considerados uma ameaça. “ameaça” aos animais de pasto. Os guardas também poderão atirar em lobos que se aproximem de áreas habitadas em um “ameaçando” forma, bem como aqueles que escapam com sucesso das medidas de proteção passiva para bandos.













Atirar em lobos de acordo com esses requisitos será permitido de 1º de setembro a 31 de janeiro e deve ser supervisionado pelo governo federal em consulta com os cantões.

As matilhas de lobos foram restabelecidas na Suíça em meados da década de 1990, depois de estarem extintas no país por mais de um século, resultado de uma brutal campanha de matança em toda a Europa Central.

Atualmente, estima-se que cerca de 180 lobos, formando cerca de 20 matilhas, percorram a Suíça, vivendo principalmente nos Alpes.

De acordo com o grupo suíço de vida selvagem Kora Foundation, mais de 1.000 ataques de lobos a animais de fazenda são esperados este ano, superando o recorde de 2020, quando 922 incidentes desse tipo foram registrados. O número de ataques cresceu rapidamente nos últimos anos, já que em 2012 apenas cerca de 112 foram registrados.

Uma tentativa anterior de revisar a lei de caça e permitir a matança preventiva de lobos foi realizada em 2020. Naquela época, porém, a iniciativa foi a um referendo nacional e acabou sendo rejeitada por pouco. As novas emendas estão agora prontas para a votação final no parlamento. Caso a legislação seja aprovada e não seja sujeita a um novo referendo, as regras podem entrar em vigor já no próximo verão.