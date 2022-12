Salários reais na Grã-Bretanha caem – relatório – CMIO

Os ganhos reais no Reino Unido encolheram £ 76 (US$ 93) por mês ao longo de um ano, como resultado de salários que não acompanham o ritmo da inflação, disse a federação de sindicatos do país, o Trades Union Congress (TUC).

De acordo com seu relatório na segunda-feira, os britânicos viram a queda mais acentuada nos salários reais desde 1977 e a segunda pior já registrada desde o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Os salários reais são definidos como o valor que as pessoas ganham em relação ao custo de vida. .

Os dados mostraram que os principais trabalhadores do setor público estão agora em £ 180 (US$ 221) por mês em termos reais, em termos reais, do que há um ano.

O relatório chega quando muitos trabalhadores em todo o Reino Unido, incluindo carteiros, motoristas de trem e ônibus, bem como funcionários e professores do NHS, começaram ou estão prestes a entrar em greve por aumento salarial.

A atual onda de ação industrial na Grã-Bretanha é o resultado de trabalhadores “sendo levado ao ponto de ruptura” por anos de austeridade salarial, explicou a secretária-geral do TUC, Frances O’Grady. Ela acusou os ministros de estarem mais interessados ​​em aumentar as disputas do que em resolvê-las.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Primeiro-ministro britânico sinaliza repressão aos sindicatos

“Os orçamentos familiares foram destruídos por contas crescentes e mais de uma década de salários baixos. Os conservadores presidiram o mais longo aperto salarial real em mais de 200 anos”, O’Grady estressado.

“O fracasso dos conservadores em obter aumento salarial deixou milhões de famílias brutalmente expostas à emergência do custo de vida. Não podemos ser um país onde o NHS e o corpo docente precisam usar bancos de alimentos, enquanto os banqueiros da cidade recebem bônus ilimitados ”, concluiu o secretário-geral do TUC.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT