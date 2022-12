Fundador da FTX preso no Caribe – CMIO

Uma fonte familiarizada com o assunto disse ao New York Times que as acusações contra Bankman-Fried incluem lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e conspiração de fraude de valores mobiliários, e observou que atualmente ele é o único executivo da FTX enfrentando acusação.













Os promotores examinaram se a exchange cripto infringiu alguma lei ao transferir dinheiro para um fundo de hedge separado operado e de propriedade do Bankman-Fried antes da falência da FTX em novembro. Os reguladores também investigaram como a bolsa com sede nas Bahamas acabou com uma lacuna de US$ 8 bilhões em seu balanço patrimonial e se a FTX emprestou dinheiro ao fundo de hedge Alameda Research para negociações arriscadas.

A prisão de Bankman-Fried ocorre menos de 24 horas antes de uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara que ele planejava comparecer virtualmente na terça-feira, onde deveria testemunhar sobre a queda da FTX. A democrata californiana Maxine Waters, que supervisiona o comitê, disse que estava “surpreso” que ele estava sob custódia e expressou desapontamento porque os legisladores não ouviram seu testemunho.

O fundador da FTX negou qualquer sugestão de que ele fraudou seus clientes antes do colapso de sua empresa, afirmando que ele “estragado” enquanto gerenciava a grande bolsa de criptomoedas, que estava entre as maiores do mundo em seu auge. “Eu cometi muitos erros. Há coisas que eu daria qualquer coisa para poder fazer de novo ”, ele disse a uma platéia em um evento organizado pelo New York Times no mês passado.

No entanto, Bankman-Fried agora provavelmente enfrenta extradição e uma batalha legal significativa nos EUA, onde a Comissão de Valores Mobiliários também anunciado uma rodada separada de cobranças vinculadas a “violações das leis de valores mobiliários”. A agência disse que uma acusação seria oficialmente apresentada na terça-feira.