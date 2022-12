O Cazaquistão está investigando a formação tarifária de “Yandex.Taxi”

ALMA-ATA, 14 de dezembro – RIA Novosti. A Agência para a Proteção e Desenvolvimento da Concorrência (APDC) do Cazaquistão está conduzindo uma investigação sobre a fixação de tarifas do serviço Yandex.Taxi, disse Rustam Akhmetov, primeiro vice-chefe da Agência.

Em janeiro deste ano, a agência informou sobre uma investigação antitruste contra a Yandex.Taxi sob o argumento de coordenar as atividades econômicas das empresas de táxi. Em seguida, o departamento afirmou que 45 parceiros Yandex.Taxi nas cidades de Alma-Ata, Nur-Sultan e Shymkent estabelecem as mesmas tarifas.

“No mercado de táxi, de acordo com Akhmetov, está em andamento uma investigação sobre a fixação de tarifas do Yandex.Taxi, que cobra uma comissão de 17-20% e aplica preços dinâmicos – na chuva, neve, feriados, o serviço para os consumidores é muito mais caro devido ao aumento da demanda” – de acordo com o serviço de imprensa do AZRK.

“Em geral, a digitalização do mercado de táxis levaria de qualquer forma à monopolização do mercado, já que a marginalidade aqui é baixa. Os agregadores ganham com o aumento do volume de serviços. Por outro lado, quanto maior a demanda por os serviços de um agregador, maior o seu preço. Esta é também a razão do aumento das tarifas “, – explicou o vice-chefe do AZRK, cujas palavras são dadas em comunicado à imprensa.