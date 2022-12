EUA ‘rejeita categoricamente’ disposição da resolução da ONU sobre Kosovo – CMIO

“Também quero dizer que Kosovo tem garantias de segurança muito firmes dos EUA”, disse. Escobar disse ao jornalista da RFE Arma Zejneli Loxha. Questionado sobre a forma dessas garantias, ele disse que os EUA estão participando da KFOR, a missão de manutenção da paz liderada pela OTAN que tem aproximadamente 3.700 soldados em Kosovo.

Albin Kurti, o primeiro-ministro em Pristina, pediu à KFOR para remover à força os bloqueios de estradas montados pelos sérvios locais no norte da província, mas a força da OTAN recusou. Escobar disse à RFE que as barricadas devem ser removidas pelas pessoas que as ergueram e que elas precisam ter uma via política para expressar suas queixas legítimas.













o “coisa mais importante” para os EUA é que Pristina estabeleça a associação de municípios sérvios – uma das disposições do Acordo de Bruxelas de 2013 que o governo de etnia albanesa até agora se recusou a cumprir. Ele disse que esta era uma obrigação sob o direito internacional que nenhum político ou partido pode “simplesmente se afaste.”

Em resposta ao argumento de que esta foi uma tentativa da Sérvia de subverter e dividir Kosovo, Escobar discordou. Ele chamou a associação municipal de “obrigação existente” que precisa ser realizado “O mais breve possível,” e um assunto entre o governo de Pristina e o “comunidade minoritária,” inteiramente dentro das leis, instituições e estruturas do Kosovo.

Ele encerrou a entrevista prometendo mais uma vez um futuro próspero para os Balcãs Ocidentais na UE e no “Comunidade transatlântica.”

Respondendo a Escobar, a primeira-ministra sérvia Ana Brnabic tuitou uma pergunta para “Ótimos líderers” do Oeste. Se as resoluções da ONU e os acordos existentes forem nulos e sem efeito, ela escreveu, “de acordo com que acordo/resolução/princípio devemos agir? Ou devemos apenas seguir seu horóscopo para adivinhar seus desejos e ajudar a salvar a paz mundial?”

As autoridades de Belgrado dizem que a campanha de violência e intimidação de Pristina contra os remanescentes da etnia sérvia levou a região à beira da guerra. A Sérvia descartou o reconhecimento da reivindicação de independência de 2008 da província separatista.