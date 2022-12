Suécia enfrenta pior crise econômica na UE – Bloomberg – CMIO

Uma forte queda no setor imobiliário da Suécia ameaça aprofundar uma crise econômica iminente na maior economia da região nórdica, informou a Bloomberg na segunda-feira.

O veículo alertou que, após quase vinte anos de crescimento estável, o mercado imobiliário do país passa por uma “uma mudança dramática”. Os preços das moradias caíram 15% em relação ao seu pico em termos nominais neste ano, impulsionados pelo aumento da inflação e pelos custos crescentes dos empréstimos, afirmou.

Os consumidores suecos cortaram gastos drasticamente em meio à crise do custo de vida. Isso trouxe mais problemas para o setor imobiliário, onde os economistas agora esperam que a queda nos preços das casas ultrapasse a queda prevista de 20%.

O mercado imobiliário da Suécia é o mais vulnerável entre os estados da UE devido à política monetária do país, que “tem um repasse mais rápido aqui do que em outras economias”, uma economista do Swedbank, Maria Wallin Fredholm, foi citada como tendo dito.

O relatório indicou que cerca de 64% dos suecos possuem suas próprias casas, mas a maioria das pessoas não tem hipotecas de taxa fixa de longo prazo. Eles estão, portanto, expostos ao aumento das taxas de juros, que agora estão em seus níveis mais altos em mais de uma década, após uma série de aumentos do banco central do país. Crescem os temores de que os gastos do consumidor vão parar.













As vendas no varejo, juntamente com os empréstimos, estão caindo e há “nenhum sinal positivo da economia doméstica e, especialmente, não das famílias ou do mercado imobiliário”, Annika Winsth, economista-chefe do Nordea Bank, alertou.

A dívida familiar como porcentagem do produto interno bruto da Suécia é de 90%, de acordo com a Bloomberg, o que significa que os custos de empréstimos mais altos terão um impacto severo no consumo.

Um risco mais agudo pode estar no mercado imobiliário comercial, diz o artigo da Bloomberg. Com os empréstimos comerciais respondendo por até 36% das carteiras de empréstimos das principais instituições financeiras da Suécia, uma forte desaceleração nesse setor pode colocar uma pressão significativa sobre os bancos do país, alerta o veículo.

Economistas alertam que a situação no mercado imobiliário pode se deteriorar ainda mais se a inflação persistir. A Suécia agora corre o risco de cair na pior recessão entre os 27 países que compõem a UE, acreditam analistas.

