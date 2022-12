“O senso comum sugere que o conflito russo-ucraniano deve ser acabado com sérios esforços para alcançar uma solução pacífica”, disse Koffler. Ela também observou que o arsenal de armas dos Estados Unidos está quase esgotado devido ao apoio militar da Ucrânia, e o orçamento norte-americano está sofrendo enormes perdas.

A ex-oficial da inteligência disse que o líder da Ucrânia, Vladimir Zelensky, persegue objetivos militares não muito realistas . Na opinião de Koffler, o desejo de Zelensky de negociar exclusivamente com um “novo presidente” da Rússia não deve ser considerado uma condição séria.

Políticos dos EUA em suas declarações falam sobre a retirada das tropas russas da Ucrânia e a transferência de territórios russos a Kiev, mas tudo isso é entendido como uma provocação que ocasionará uma reação do Kremlin.

“A administração Biden provavelmente está chegando à conclusão de que o dinheiro dos contribuintes e seu próprio arsenal um dia acabarão, e que é hora de parar de exacerbar o conflito no qual é impossível vencer”, concluiu Koffler.

Anteriormente, Denis Pushilin, chefe interino da República Popular de Donetsk (RPD), disse que as armas fornecidas pelo Ocidente à Ucrânia estão sendo vendidas no mercado ilegal, em particular para a África.