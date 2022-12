A OTAN está explorando a possibilidade de fortalecer a defesa aérea devido à ameaça de mísseis e drones

MOSCOU, 14 de dezembro – RIA Novosti. A OTAN está explorando maneiras de fortalecer as defesas aéreas e antimísseis para combater possíveis ameaças na forma de drones e mísseis de cruzeiro, informa a Bloomberg, citando o vice-comandante do Comando Aéreo Conjunto da OTAN, Johnny Stringer.

Stringer também disse à agência que a aliança precisa se concentrar no fortalecimento das defesas aéreas de várias maneiras, desde radares e sistemas de alerta precoce até mísseis, “em linha com as ameaças” enfrentadas pela OTAN.