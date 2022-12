Administração Biden afirma ‘avanço’ da energia – CMIO

O governo dos EUA divulgou uma reação de fusão nuclear que produziu mais produção do que foi usada para desencadeá-la

A administração do presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou um laboratório “avanço” sobre a fusão nuclear que poderia levar ao aproveitamento de uma fonte de energia abundante que não emite gases de efeito estufa ou deixa para trás resíduos radioativos. No entanto, essa tecnologia pode estar a décadas de ser aplicada em larga escala.

Cientistas do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, alcançaram na semana passada “ignição por fusão”, marcando a primeira reação controlada na história que alcançou um ganho líquido de energia, afirmou o Departamento de Energia dos EUA (DOE) na terça-feira em um comunicado. Isso significa que produziu mais saída do que foi usado para provocar a ignição.

“Simplificando, este é um dos feitos científicos mais impressionantes do século 21,” disse a secretária de energia dos EUA, Jennifer Granholm. Uma declaração do laboratório chamada ignição por fusão, que ocorre quando dois núcleos atômicos se combinam para formar um único núcleo mais pesado, “um dos desafios científicos mais significativos já enfrentados pela humanidade.”

Em 5 de dezembro de 2022, uma equipe do LLNL @lasers_llnl conduziu o primeiro experimento de fusão controlada da história para alcançar a ignição por fusão. Também conhecido como equilíbrio de energia científico, o experimento produziu mais energia da fusão do que a energia do laser usada para impulsioná-lo. pic.twitter.com/t9htICEcuh —Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) 13 de dezembro de 2022

A fusão nuclear é o que mantém o sol e outras estrelas queimando e supostamente pode liberar milhões de vezes mais energia do que pode ser gerada a partir de combustíveis fósseis. Os principais combustíveis usados ​​na fusão nuclear são o deutério, que pode ser extraído a baixo custo da água do mar, e o trítio, que pode ser obtido a partir do lítio. Como os reatores nucleares baseados em fissão de hoje, a fusão nuclear pode produzir energia sem emissões de carbono. Ao contrário desses reatores, não gera resíduos radioativos.

No entanto, os cientistas dos EUA levaram 60 anos para chegar a esse ponto e provavelmente levará várias décadas para passar da descoberta do laboratório à exploração da fusão nuclear como fonte de energia em escala de utilidade. A ignição por fusão em Livermore rendeu apenas 3,15 megajoules de energia, ou cerca de 1,1 megajoules a mais do que foi consumido pelos lasers que a acionaram, de acordo com o DOE. A saída líquida foi equivalente à quantidade de energia necessária para acender uma lâmpada incandescente por cerca de cinco horas.

Além disso, os cientistas americanos não estão sozinhos no trabalho de aproveitar a fusão nuclear como fonte de energia. Por exemplo, a China “sol artificial” projeto supostamente estabeleceu um recorde mundial no início deste ano, sustentando uma reação de fusão nuclear por mais de 17 minutos. Outros experimentos supostamente geraram a mesma quantidade de energia usada para desencadear uma reação de fusão.