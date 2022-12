Milhões de britânicos enfrentam queda nos padrões de vida – estudo – CMIO

Preços em alta, inflação e desemprego estão elevando os níveis de privação, diz a New Economics Foundation

O Reino Unido está à beira da maior crise de custo de vida dos tempos modernos, com o número de pessoas abaixo da linha da pobreza aumentando, de acordo com um relatório da New Economics Foundation (NEF).

Em um estudo divulgado na segunda-feira, o think tank disse que 30 milhões de pessoas na Grã-Bretanha não poderão pagar o que o público considera um padrão de vida decente quando o atual Parlamento terminar em 2024.

Preços em alta, ganhos abaixo da inflação nos rendimentos e aumentos projetados no desemprego resultarão em 43% das famílias sem recursos para colocar comida suficiente na mesa ou comprar roupas novas, disse o relatório.

Segundo cálculos do NEF, até 2024, quase 90% das famílias monoparentais e 50% dos trabalhadores com filhos estarão abaixo do padrão mínimo de renda. Em média, aqueles que ficam abaixo do limiar para um padrão de vida decente terão uma redução de £ 10.000 (US$ 12.422) por ano, mostra a pesquisa.

Salários reais na Grã-Bretanha despencam – relatório

“Uma década de cortes, congelamentos, limites e migração aleatória entre sistemas deixou o Reino Unido com uma das redes de segurança mais fracas, tanto entre os países desenvolvidos em todo o mundo, quanto na história do Reino Unido,” NEF economista Sam Tims escreveu. “Milhões de famílias já viviam em privações e dificuldades evitáveis, mas… a experiência cotidiana das famílias de baixa renda deve se tornar ainda mais desesperadora.”

Dados oficiais mostram que 22% dos britânicos vivem atualmente abaixo da linha da pobreza porque vivem com menos de 60% da renda familiar média.

