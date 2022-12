Com Europa em crise, China tem lucro recorde com venda de gás natural, aponta relatório

De acordo com o relatório, os contratos de petroleiros chineses triplicaram em 2022, chegando a 66 embarcações em novembro.

O relatório ainda observa que 2022 foi marcado pela demanda recorde por novos petroleiros de gás natural liquefeito, com o total global de 163 pedidos no valor de quase US$ 60 bilhões (R$ 317,6 bilhões).