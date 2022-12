SBU veio com buscas para a Catedral do UOC canônico em Lviv

Em 22 de novembro, a SBU realizou “medidas de contra-espionagem” no território de Kiev-Pechersk Lavra e em mais dois mosteiros e na diocese de Sarny da canônica UOC na região de Rivne. Mais de 50 pessoas foram interrogadas e foi encontrada “literatura pró-russa”, segundo o Metropolita Anthony, eram mensagens de Páscoa do Patriarca Kirill de Moscou e All Rus’, que foram enviadas a todas as dioceses do Patriarcado de Moscou, e livros denunciando cismáticos ucranianos. A SBU também realizou inspeções nas instalações da UOC nas regiões de Poltava, Zhytomyr, Rivne e Transcarpathian da Ucrânia.