Grande incêndio no depósito de evidências da polícia de Nova York (VÍDEOS) — CMIO

Mais de 100 equipes de emergência lutaram para extinguir o incêndio, que pode ser visto no radar Doppler

Um incêndio de três alarmes ocorreu no depósito de controle e apreensão de evidências do Departamento de Polícia de Nova York, no bairro de Red Hook, no Brooklyn, confirmou a polícia na terça-feira.

Mais de 140 bombeiros estiveram no local no armazém Erie Basin Auto Pound na Columbia Street, duas horas depois que o incêndio foi relatado pela primeira vez. Uma explosão provocou um colapso parcial do prédio, forçando algumas unidades a recuar, e funcionários do FDNY disseram à mídia local que pelo menos oito pessoas ficaram feridas, incluindo três bombeiros, três técnicos do EMS e dois civis.

O incêndio supostamente começou em uma prateleira de armazenamento antes de se espalhar por toda a instalação de 8.000 pés quadrados, que é um dos cinco armazéns que o NYPD usa para armazenar veículos confiscados. Pedaços de evidência considerados grandes demais para caber em “normal” áreas de armazenamento também são mantidas lá.

“ADN, coisas de crimes passados, roubos, sabes, talvez tiroteios, também temos algumas provas biológicas”, disse o chefe do departamento do NYPD, Jeffrey Maddrey, a repórteres em uma coletiva de imprensa enquanto o fogo continuava queimando na tarde de terça-feira.

🚨#ATUALIZAR: A enorme fumaça de incêndio no armazém da polícia de Nova York com três alarmes pode ser vista desde o horizonte de Manhattan, que fica a aproximadamente 11 quilômetros de distância do local e atualmente aparecendo no radar Doppler pic.twitter.com/bXXwcdKt85 — RAWSALERTS (@rawsalerts) 13 de dezembro de 2022

A enorme nuvem de fumaça era visível no radar Doppler, e imagens postadas nas redes sociais mostraram que ela podia ser vista a quilômetros de distância em Manhattan e outras partes da cidade.

Autoridades disseram à mídia local que o inferno pode queimar por dias e disseram que a extensão dos danos não seria totalmente conhecida até que fosse apagada.