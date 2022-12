China colhe lucros com pedidos recordes de navios-tanque de GNL – Reuters – CMIO

Os estaleiros do país supostamente garantiram 30% de todas as novas comissões este ano

Os estaleiros da China garantiram quase US$ 10 bilhões em pedidos para a construção de navios de gás natural liquefeito (GNL) este ano, informou a Reuters na segunda-feira, citando números do provedor de dados de remessa Clarksons Research.

De acordo com o relatório, os contratos de petroleiros chineses de GNL triplicaram até agora este ano para 45 pedidos, para um total de 66 navios no final de novembro. Isso eleva a participação da China para 30% dos contratos globais de construção de transportadoras de GNL, contra apenas 9% no ano passado. As reservas valem cerca de US$ 9,8 bilhões, o que representa cerca de um quinto do valor total dos pedidos de navios-tanque de GNL deste ano.

O relatório observa que este ano foi marcado por uma demanda recorde por novos navios-tanque de GNL, com um total global de 163 pedidos no valor de quase US$ 60 bilhões. O aumento da demanda ocorre quando os países da UE buscam substituir suas importações de gás de gasoduto russo, que estão diminuindo devido a sanções e tentativas de se afastar da energia russa.

Analistas apontaram a incapacidade da Coreia do Sul de receber novos pedidos para explicar o aumento nas comissões chinesas.













Seul é tradicionalmente considerada a maior fabricante de navios-tanque de GNL, tendo fabricado cerca de dois terços da frota global de navios-tanque de GNL. No entanto, seus estaleiros foram totalmente contratados este ano por comissões do maior exportador mundial de combustível, o Catar, que precisa das embarcações para seu ambicioso projeto de expansão do North Field.

O relatório observa que os estaleiros chineses receberam a maioria dos pedidos de compradores domésticos, mas também atraíram 19 comissões estrangeiras.

Os analistas esperam que a corrida por novos navios de GNL ajude a expandir a indústria de construção naval da China.

“À medida que mais comerciantes de gás chineses contratam estaleiros locais, eles serão forçados a escalar a curva de aprendizado e, eventualmente, fazer crescer toda a indústria.”, disse Li Yao, fundador da consultoria SIA Energy, à Reuters.

