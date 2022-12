Ex-piloto da Marinha dos EUA é detido pela Austrália e acusado de ajudar militares da China

A acusação divulgada na sexta-feira (9) pelo Distrito de Colúmbia remonta a 2017, e alega que Duggan “forneceu treinamento militar aos pilotos da RPC [República Popular da China]” em uma escola de voo na África do Sul em três ocasiões separadas entre 2010 e 2012. Duggan teria dado “instruções sobre as táticas, técnicas e procedimentos associados com a decolagem de aeronaves e aterrisagem de aeronaves de um porta-aviões”, de acordo com a acusação.