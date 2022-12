O primeiro-ministro da Bielorrússia instou os diplomatas a desenvolver uma base de contatos com o Ocidente

O primeiro-ministro da Bielorrússia defende um trabalho equilibrado no Ocidente e no Oriente

O primeiro-ministro da Bielo-Rússia também disse que é necessário usar todas as plataformas disponíveis para trazer a posição de Minsk sobre a política interna e externa, e fazê-lo de forma eficaz. “Apesar do fato de que às vezes eles não querem nos ouvir ou fingem que não querem, devemos garantir que a posição da Bielorrússia seja ouvida clara e ruidosamente. Mesmo que nem todos concordem conosco agora, isso não é necessário, especialmente em espaços públicos, mas a voz da Bielorrússia deve ser ouvida”, enfatizou Golovchenko.

Ele observou que sua instrução para manter contatos com colegas estrangeiros diz respeito, antes de tudo, às embaixadas no exterior. “Até agora não vejo nenhum retorno efetivo aqui. Nem de missões na Europa, nem de missões permanentes em organismos internacionais. Quaisquer que sejam as relações no plano público, os diplomatas são obrigados a realizar trabalhos de negociação não públicos. Este é um dos os propósitos da diplomacia. direção um pouco. Espero que Sergei Fedorovich (o novo chefe do Ministério das Relações Exteriores – ed.) tenha uma estratégia de ação nessa direção”, acrescentou o chefe do governo.