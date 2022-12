Exército alemão fica para trás em suas obrigações com a OTAN – mídia – CMIO

O Bundeswehr está supostamente sofrendo de escassez de artilharia e sistemas de defesa aérea

O Exército alemão carece de armas e equipamentos para cumprir plenamente suas tarefas dentro da Otan, incluindo a defesa do flanco oriental do bloco, informaram a revista Der Spiegel e o jornal Die Welt na terça-feira. Eles citaram um relatório confidencial da ministra da Defesa, Christine Lambrecht, ao comitê parlamentar de defesa.

O documento diz que os militares alemães, ou Bundeswehr, não podem contribuir com artilharia para a unidade multinacional do tamanho de um batalhão da OTAN estacionada na Lituânia, como seria “dependente de aquisição”. Ele observou problemas no fornecimento de defesa aérea para a unidade a partir de 2023 porque os sistemas de mísseis MIM-104 Patriot fabricados nos EUA, usados ​​pela Alemanha, estão atualmente “amarrado” com a força de resposta rápida do bloco.

Também não há equipamentos de rádio seguros suficientes, que só podem ser adquiridos “nos próximos anos”.

“Devido ao atraso de importantes projetos de TI,” O componente digital da Alemanha dentro da força de resposta rápida da OTAN também é limitado e atende “apenas requisitos mínimos.”

“Déficit de capacidade considerável” foi relatado nas defesas aéreas do Bundeswehr, bem como escassez de alguns suprimentos para serviços médicos.













“As lacunas de pessoal, material, infraestrutura, peças de reposição e munição, que foram criadas durante as décadas de subfinanciamento estrutural, não podem ser fechadas com um golpe de caneta”, afirmou. Lambrecht escreveu, conforme citado por Die Welt.

Houve vários relatos de escassez no Bundeswehr desde que a Alemanha começou a fornecer armas pesadas à Ucrânia, incluindo obuses e sistemas antitanque, bem como vários tipos de munição.

A edição alemã do site de notícias Business Insider informou no mês passado que o Bundeswehr tinha munição em estoque para apenas um ou dois dias de combate.

Frank Haun, chefe do maior fabricante de tanques da Europa, KNDS, disse ao jornal Suddeutsche Zeitung no sábado que o exército alemão foi “espremido como um limão” por anos. Ele acrescentou que o conflito na Ucrânia destacou sua escassez de armas pesadas, como tanques e sistemas de artilharia.