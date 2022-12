Sérvia ‘empurrada contra a parede’ – presidente – CMIO

A nação está enfrentando uma “noite difícil”, disse Aleksandar Vucic em meio a um impasse no norte de Kosovo

A Sérvia se encontra em uma situação extremamente difícil, disse o presidente do país, Aleksandar Vucic, no domingo, após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. Ele também acusou Pristina e Washington de mostrar pouco respeito por quaisquer acordos.

As palavras de Vucic vieram quando as tensões aumentaram entre Belgrado e as autoridades de Kosovo na parte norte da região separatista, onde manifestantes sérvios ergueram barricadas no fim de semana.

O impasse foi nada menos que “uma tentativa de acabar com o problema sérvio em Kosovo”, Vucic enfatizou, culpando Pristina pelas tensões e acusando um “boa parte da comunidade internacional” do “participando” no esquema das autoridades do Kosovo.

A nível internacional, as informações sobre a situação no Kosovo estão repletas de “falsificações diretas, mentiras nuas”, disse o presidente, acrescentando que “no terreno, temos uma luta difícil de um povo pela sobrevivência.”













Vucic, que afirmava que o domingo era seu “mais difícil” dia como presidente, exortou os sérvios no norte de Kosovo a “seja calmo e tranquilo e não caia em provocações.” Em particular, o presidente pediu-lhes que se abstivessem de quaisquer movimentos agressivos contra a EULEX e a KFOR, as missões lideradas pela UE e pela OTAN, respectivamente, estacionadas no Kosovo.

Ele também disse que Belgrado recebeu “garantias” da KFOR que não demoraria “ações violentas” contra os manifestantes. “Faremos de tudo para preservar a paz e a estabilidade” ele adicionou.

Ao mesmo tempo, Vucic acusou os EUA de se aliarem a Kosovo contra a Sérvia ao não respeitar os acordos alcançados com Belgrado. Washington cuidou de Kosovo como um “filho” por cerca de 20 anos, disse o presidente, sustentando que os EUA estão agora “protegendo” isto.

Tenho uma pergunta para nossos parceiros americanos: quais acordos Pristina respeita e quais os americanos respeitam?

O impasse no norte de Kosovo, predominantemente sérvio, foi desencadeado pela prisão de um ex-policial acusado de atacar uma patrulha policial de Kosovo. As tensões já estavam altas depois que Pristina anunciou eleições antecipadas na área, que deveriam ser boicotadas por todos os partidos sérvios. No sábado, o presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, adiou a votação para abril.