Enfermeiras demitidas após zombar de paciente em vídeo do TikTok — CMIO

O clipe zombava de futuras mães que recusavam remédios e pais que pediam um teste de paternidade

Um hospital dos EUA demitiu quatro enfermeiras que apareceram em um vídeo do TikTok zombando das demandas e do comportamento dos pacientes. A Emory Healthcare, com sede em Atlanta, referiu-se ao quarteto como “ex-funcionários” em um post no Instagram na sexta-feira.

O clipe de 60 segundos, visto centenas de milhares de vezes, mostra enfermeiras tirando sarro de pessoas que pedem para “tomar banho e comer” ao chegar ao hospital para induzir o parto, recusar a medicação para dor, apesar de estar com dor óbvia, ou “perguntar [the nurse] quanto pesa o bebê e ainda está em suas mãos.”

Pais que exigiam teste de paternidade logo após o nascimento também eram alvo de zombaria, e uma enfermeira citou “quando você está indo de quarto em quarto entre uma mamãe bebê e sua outra mamãe bebê“como ela”nojento” ‘Icks’, como visto em tendência nas mídias sociais, são peculiaridades desagradáveis ​​que desencadeiam “um súbito sentimento de repulsa e total desligamento de alguém com quem você está namorando.”

A declaração do hospital sobre o vídeo reconheceu que “incluiu comentários desrespeitosos e pouco profissionais sobre pacientes de maternidade no Emory University Hospital Midtown.” Também revelou que Emory tinha “investigou a situação e tomou as devidas providências com os ex-funcionários responsáveis ​​pelo vídeo.”

“Este vídeo não representa nosso compromisso com o cuidado centrado no paciente e na família e está muito aquém dos valores e padrões que esperamos que cada membro de nossa equipe tenha e demonstre”, diz a declaração de Emory.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

ASSISTA enfermeiras dançarinas se apresentando para Biden na Casa Branca

Embora nenhum vínculo causal direto tenha sido feito entre o vídeo e o status de ‘ex-funcionário’ das enfermeiras, a Emory Healthcare confirmou à mídia local por e-mail que o sistema hospitalar tem uma política de mídia social que os funcionários devem aderir.

A postagem original do TikTok, feita pelo usuário @hanhinton na quinta-feira, foi excluída após uma enxurrada de respostas furiosas, mas não antes de ser republicada em outro lugar. Um dos reposters incluiu uma captura de tela do perfil de Hinton no Facebook, que a descreve como enfermeira registrada em trabalho de parto na Emory Healthcare, embora seu perfil não seja mais público e não esteja claro se ela ainda trabalha lá em alguma função.