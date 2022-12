Suspeito é preso 34 anos após bombardeio de avião – CMIO

Abu Agila Mohammad Masud teria sido sequestrado de sua casa em Trípoli no mês passado

Um homem líbio, acusado de fabricar a bomba que matou 270 pessoas no ataque terrorista mais mortífero em solo britânico, foi detido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, confirmou um porta-voz neste domingo. Abu Agila Mohammad Masud será julgado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia.

A bomba supostamente feita por Masud matou 259 passageiros e tripulantes a bordo do voo 103 da Pan Am e mais 11 em Lockerbie, na Escócia, onde o voo caiu em 1988.

Embora as autoridades americanas tenham se recusado a explicar como Masud acabou sob sua custódia, no mês passado, foi relatado que ele foi sequestrado por homens armados de sua residência em Trípoli.













Masud não foi acusado de conspiração terrorista até 2020, quando os EUA solicitaram sua extradição com base em uma suposta confissão que ele havia feito às autoridades líbias após o colapso do governo de Muammar Gaddafi apoiado pela OTAN em 2012.

De acordo com autoridades americanas, Masud confessou ter construído a bomba e ter trabalhado com dois co-conspiradores para realizar o ataque, operando sob as instruções da inteligência líbia.

A perseguição a Masud só começou após a morte do oficial de inteligência líbio Abdelbaset Ali al-Megrahi, que foi libertado de uma sentença de prisão perpétua por motivos de compaixão devido a um câncer terminal em 2009 e morreu três anos depois.

Considerado culpado pelo atentado de Lockerbie em 2000, al-Megrahi manteve sua inocência até o fim, apoiado por ativistas de direitos humanos como Nelson Mandela e até mesmo o pai de um dos passageiros do voo condenado.

Outro oficial da inteligência líbia acusado de participar do atentado, Lamen Khalifa Fhimah, foi absolvido. Masud será o único dos três acusados ​​pelo ataque a ser julgado em um tribunal dos Estados Unidos.

O suspeito já havia recebido uma sentença de dez anos na Líbia por construir uma bomba que foi usada em outro ataque.