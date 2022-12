Sérvia critica ‘absurdo’ alemão – CMIO

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, rejeitou o plano de Belgrado de solicitar o envio de tropas sérvias para Kosovo como um “totalmente inaceitável” provocação, gerando acusações de duplicidade de critérios por parte da primeira-ministra Ana Brnabic.

“Em termos de direito internacional e estabilidade, com base em quais critérios você decide qual [UN Security Council Resolutions] devem ser respeitados e quais devem ser ignorados? … Impressionante nível de absurdo,” Brnabic tuitou na noite de domingo.

Segundo a Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, observou Brnabic, a Sérvia tem o direito de enviar militares e policiais ao Kosovo em determinadas situações, inclusive no caso de o “vida tranquila e normal” de sua população torna-se ameaçada.

A importância de aderir às respectivas resoluções do CSNU ao abordar “todo e qualquer problema” também foi enfatizado na reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7 em maio – e ainda quando se trata da Sérvia, a Alemanha está agora “dizendo explicitamente que a UNSCR 1244… deve ser ignorada,” de acordo com Brnabic.













O presidente Aleksandar Vucic anunciou no sábado que a Sérvia solicitará que suas forças sejam enviadas para Kosovo em meio a uma repressão liderada pelos albaneses à população sérvia da província, embora ele não tenha dúvidas de que a OTAN rejeitaria o pedido. No domingo, Belgrado teria recebido garantias da Força do Kosovo (KFOR) de que não levaria “ações violentas” contra manifestantes.

Baerbock chamou as declarações de Belgrado de provocativas, enquanto elogiava Pristina por supostamente fazer o possível para diminuir as tensões. “A retórica recente da Sérvia fez o oposto. Sugerir o envio de forças sérvias para Kosovo é completamente inaceitável”, disse. ela disse.













O impasse mais recente no norte do Kosovo, predominantemente sérvio, foi desencadeado pela prisão de um ex-policial local acusado de atacar uma patrulha policial de etnia albanesa. No fim de semana, os manifestantes ergueram barricadas, com as autoridades de Belgrado acusando a UE e outros apoiadores de Kosovo de negligenciar as queixas dos sérvios locais e apenas “prestando atenção… quando estão nas barricadas.”

Vucic exortou os sérvios no norte de Kosovo a “seja calmo e tranquilo e não caia em provocações”, e especialmente abster-se de quaisquer movimentos agressivos contra a EULEX e a KFOR, as missões lideradas pela UE e pela OTAN estacionadas no Kosovo.