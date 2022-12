A parceria sem compromisso da China é um acordo ganha-ganha para a Arábia Saudita – CMIO

Pequim consegue manter parcerias estratégicas com outros países, apesar de suas contínuas disputas sectárias

O presidente chinês, Xi Jinping, iniciou sua visita “que marcou época” à Arábia Saudita na quinta-feira, enquanto a potência econômica asiática busca novas incursões na região do Oriente Médio em meio à crescente turbulência entre Riad e seus aliados tradicionais em Washington.

Apesar de o país do Oriente Médio ser uma monarquia teocrática há muito tempo, novas críticas surgiram no Ocidente sobre o histórico irregular de direitos humanos de Riad. A China, no entanto, está avançando sem críticas concomitantes que são – embora válidas – na maioria das vezes repletas de hipocrisia ousada, dada a propensão do Ocidente para guerras unilaterais de agressão e pisoteando as liberdades civis de sua população doméstica.

De fato, a política da China de estrita não interferência nos assuntos de outros países se materializou no Oriente Médio com notável sucesso. Embora Washington tenha alimentado divergências sectárias entre muçulmanos sunitas e xiitas ao atrair os Estados do Golfo e o Irã para conflitos por procuração, Pequim buscou uma cooperação econômica frutífera com ambos os lados sem protestos de nenhum dos lados. A China, na verdade, assinou um acordo histórico de 25 anos com o adversário regional da Arábia Saudita, o Irã, no início deste ano, que incluirá parcerias em muitos campos, incluindo comércio, economia e transporte.

A China também apresentou no início deste ano uma iniciativa de segurança de cinco pontos para alcançar segurança e estabilidade no Oriente Médio. Os pontos desta iniciativa são defender o respeito mútuo; defender a equidade e a justiça; alcançar a não proliferação nuclear; promoção conjunta da segurança coletiva; e acelerar a cooperação para o desenvolvimento, conforme declarado pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Isso foi calorosamente recebido pelos países da região e é um modelo de como a China deseja promover a cooperação em segurança sem lançar guerras unilaterais sob falsos pretextos, como os Estados Unidos fizeram no Iraque.













Mas a visita de Xi foi focada principalmente na cooperação econômica. A Arábia Saudita atraiu a ira de Washington nos últimos meses depois de votar a favor do corte da produção de petróleo em outubro no formato OPEP +, apesar dos apelos do presidente dos EUA, Joe Biden, para aumentar a produção a fim de reduzir os preços dos combustíveis, sem dúvida para ajudar as chances de seu partido. nas eleições de meio de mandato do mês passado. Desde então, Riad mostrou sua falta de vontade de ser dominada pelo Ocidente e está diversificando suas relações, voltando-se para o leste.

Em etapas China. Como signatária da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) liderada por Pequim e um importante centro na ligação entre Ásia, Europa e África, a Arábia Saudita está posicionada de maneira única para se beneficiar da cooperação de desenvolvimento com a China, que está ansiosa para investir em ativos tangíveis e impulsionar a cooperação ganha-ganha com os países do Sul Global que buscam o desenvolvimento econômico.

Ao mesmo tempo, já existem condições para que os dois lados amplifiquem sua cooperação, já que Riad é o maior parceiro comercial da China entre os países árabes e a China é o maior local comercial da Arábia Saudita desde 2013. Em particular, a China é um grande importador de matérias-primas de todo o mundo, que usa para alimentar sua vasta base de fabricação – e o petróleo saudita não é exceção. Com isso dito, os dois também estão intimamente alinhados em suas iniciativas de desenvolvimento verde, que, para o lado saudita, está detalhado na ‘Visão 2030’ do Reino.

De acordo com relatos da mídia, acordos no valor de US$ 29 bilhões devem ser assinados pelos dois lados durante a visita de Xi. Isso inclui mais de 20 iniciativas e um acordo de parceria estratégica que harmonizará a mencionada Visão 2030 com o BRI. Os dois países irão, após o resultado desta visita, alinhar mais firmemente suas perspectivas estratégicas de longo prazo para se complementarem e levarão a uma cooperação mais vantajosa para ambos os lados.













Enquanto Washington está vendo suas relações com o Reino caírem nos últimos dias, apesar da Arábia Saudita ser aliada dos Estados Unidos há várias décadas, a China está vendo um grande impulso em sua capital diplomática no Oriente Médio. Isso ocorre precisamente porque Pequim não faz exigências políticas a seus aliados que contradigam diretamente seus interesses próprios básicos, como os EUA tentaram fazer ao atrair Riad para seu conflito por procuração contra a Rússia na Ucrânia por meio de sanções unilaterais e outros meios.

Isso quer dizer que a estrita política de não-interferência da China é sua maior alavanca para expulsar os EUA do Oriente Médio. Os países da região conhecem muito bem a destruição que segue a agenda de Washington; Eles viram seus países irmãos mutilados e destruídos pela política externa americana e muitos tiveram que abrigar os refugiados produzidos por esses conflitos. Mas Pequim oferece um tipo diferente de parceria, ou seja, uma que não depende de acordos políticos unilaterais ou ódio sectário – mas de simples interesse próprio.

A maior marca do sucesso da China no Oriente Médio em relação a Washington é o fato de poder manter parcerias estratégicas com países como Arábia Saudita e Irã, que vivem há décadas em disputas sectárias. Isso é algo que o Ocidente não apenas nunca conseguiu alcançar, mas sempre capitalizou para atender a seus próprios objetivos políticos na região por meio de táticas de dividir e conquistar.