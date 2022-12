Alto diplomata de Bruxelas diz que complexo militar-industrial precisa de mais investimentos para continuar armando a Ucrânia

Os membros da UE devem investir mais recursos para aumentar suas capacidades militares para garantir que o fluxo de armas continue “até que a Ucrânia prevaleça” sobre a Rússia, disse o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell. Ele reconheceu que a preparação insuficiente levou ao esgotamento dos estoques dos Estados membros.

“Demos armas à Ucrânia, mas, ao fazê-lo, percebemos que nossos estoques militares foram esgotados”, disse. ele escreveu em um post de blog no domingo. “E devemos ser capazes de fazer isso pelo tempo que for necessário, até que a Ucrânia prevaleça.”

A situação “tem sido um alerta para todos nós sobre nossas capacidades militares”, disse ele, reiterando sua avaliação da semana anterior de que a UE está “falta de capacidades críticas de defesa”.

Ao reconhecer que “você não trava guerras com notas de banco”, e essa “existe um longo caminho entre alocar dinheiro e desenvolver capacidades operacionais físicas e humanas”, Borrell elogiou o fato de que os gastos da UE em defesa ultrapassaram o nível de € 200 bilhões em 2021 pela primeira vez.













Borrell também observou que os gastos militares não controlados em nome de ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia aproximaram a UE e seus estados membros do padrão de referência de gastos militares de 2% do PIB da OTAN em anos, enquanto a Agência de Defesa Européia – que ele também pontas de lança – registraram um recorde de € 52 bilhões (US$ 54,7 bilhões) em investimentos em defesa.

No mês passado, a UE e seus estados membros juntos destinaram mais de US$ 11 bilhões em ajuda puramente militar à Ucrânia em 2022, de acordo com estatísticas coletadas pelo Kiel Institute for the World Economy. O Reino Unido e o Canadá forneceram outros US$ 5,5 bilhões, enquanto o principal doador, os Estados Unidos, enviou pelo menos US$ 22,8 bilhões em armas.













Os apoiadores ocidentais da Ucrânia, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, prometeram manter o fluxo de suprimentos de armas para Kiev. “pelo tempo que for preciso”, uma frase que ambos os líderes, assim como o presidente dos EUA, Joe Biden, usaram com frequência ao se referir a seus carregamentos de armas multibilionários.

Moscou há muito tempo alerta o Ocidente contra o envio de armas a Kiev, dizendo que isso apenas prolongará os combates e aumentará o risco de confronto direto entre a Rússia e a Otan, ao mesmo tempo em que torna o Ocidente um participante de fato. Em setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, observou que “praticamente todos os estoques dos arsenais da OTAN foram lançados para apoiar o regime de Kiev.”