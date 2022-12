Fauci mentiu, pessoas morreram – Musk – CMIO

O CEO da Tesla e do Twitter, Elon Musk, desencadeou uma tempestade de mídia social no domingo depois de sugerir que o czar da Covid-19 dos EUA, Dr. Anthony Fauci, deveria ser investigado e processado por supostamente mentir sob juramento sobre o financiamento de pesquisas em um laboratório de Wuhan na China.

No que inicialmente parecia ser apenas uma piada humorística, Musk também postou um meme mostrando o conselheiro médico-chefe da Casa Branca, que está se aposentando, sussurrando “Só mais um bloqueio, meu rei” no ouvido do presidente Joe Biden.

No entanto, depois que o nome de Fauci foi levado ao topo das tendências do Twitter com mais de 600.000 menções, Musk aparentemente sentiu a necessidade de elaborar por que achava que a face controversa da resposta dos Estados Unidos à pandemia deveria ser investigada.

“Quanto a Fauci, ele mentiu para o Congresso e financiou pesquisas de ganho de função que mataram milhões de pessoas”, Musk disse em resposta a um crítico, acrescentando “não é incrível.”

Eu discordo fortemente. Forçar seus pronomes sobre os outros quando eles não perguntaram e excluir implicitamente aqueles que não o fazem não é bom nem gentil com ninguém. Quanto a Fauci, ele mentiu para o Congresso e financiou pesquisas de ganho de função que mataram milhões de pessoas . Não é incrível. —Elon Musk (@elonmusk) 12 de dezembro de 2022

Fauci, de 81 anos, que planeja se aposentar até o final do mês, liderou a controversa resposta da América ao Covid-19, que foi marcada por sua inflexão em questões como a eficácia de máscaras e alvos de imunidade coletiva. Pouco depois de Fauci anunciar que deixaria o cargo de principal consultor médico de Biden e diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) do NIH, o senador americano Rand Paul exigiu que o governo Biden preservasse documentos e mensagens que poderiam se tornar evidências em um sonda potencial.

“A renúncia de Fauci não deve impedir uma investigação completa sobre as origens da pandemia. Ele deve ser obrigado a testemunhar sob juramento sobre quaisquer discussões das quais participou sobre o vazamento do laboratório de Wuhan. Suas políticas destruíram vidas”, Paulo twittou.

A renúncia de Fauci não deve impedir uma investigação completa sobre as origens da pandemia. Ele deve ser obrigado a testemunhar sob juramento sobre quaisquer discussões das quais participou sobre o vazamento do laboratório de Wuhan. Suas políticas destruíram vidas. https://t.co/DTYKc6nL8G — Rand Paul (@RandPaul) 11 de dezembro de 2022

O senador anteriormente acusou Fauci de direcionar financiamento público para pesquisas de ganho de função no laboratório de Wuhan e mentir sobre isso sob juramento em depoimento ao Congresso, já que os dois brigaram repetidamente em audiências no Senado.













Ganho de função é a modificação de patógenos para melhorá-los de várias maneiras potenciais, incluindo a transmissibilidade. A lógica é que os cientistas podem estudar novas cepas e encontrar maneiras de detê-las antes que adaptações semelhantes surjam naturalmente.

A teoria do ‘vazamento de laboratório’ – que o coronavírus vazou de um laboratório chinês – foi popularizada pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, que fez a alegação em meio a uma guerra comercial com a China. As principais organizações de mídia e plataformas de tecnologia dos EUA inicialmente rotularam isso como ‘desinformação’ e tentaram suprimir a teoria do discurso público. No entanto, depois que Musk assumiu o controle do Twitter, a empresa parou de aplicar suas medidas contra a Covid-19. “política de informações enganosas”.