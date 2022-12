Todos os acordos serão invalidados se Irã conseguir arma nuclear, adverte Arábia Saudita

Além disso, o chefe da diplomacia saudita indicou que apoia os esforços para reativar o acordo nuclear com o Irã “desde que seja um ponto de partida, e não um ponto final”, para um acordo mais sólido com Teerã, mas “os sinais agora não são muito positivos, infelizmente”.

Em 3 de dezembro, o Irã iniciou a construção de uma nova usina nuclear de 300 megawatts no sudoeste do país, segundo comunicado da imprensa estatal iraniana. A nova usina, conhecida como Karoon, levará oito anos para ser construída e custará cerca de US$ 2 bilhões (R$ 10,43 bilhões).