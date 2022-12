Trump rejeitou a troca de prisioneiros de Viktor Bout – CMIO

O ex-presidente dos EUA disse que recusou uma troca envolvendo o ex-fuzileiro naval Paul Whelan e o empresário russo

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que, durante seu mandato, se recusou a trocar o empresário russo Viktor Bout pelo ex-fuzileiro naval americano Paul Whelan, condenado a 16 anos de prisão em 2020 por acusações de espionagem e permanece sob custódia russa.

Na semana passada, Moscou e Washington conduziram uma troca de prisioneiros envolvendo Bout, que foi condenado nos EUA por tráfico de armas, e a estrela do basquete americano da WNBA Brittney Griner, que foi considerada culpada de contrabando de drogas para a Rússia.

Escrevendo em seu site de mídia social Truth Social, o ex-presidente disse que tinha “recusou um acordo com a Rússia para uma troca individual do chamado Merchant of Death [Viktor Bout] para Paul Whelan. Segundo Trump, ele “não teria feito o negócio de cem pessoas em troca de alguém que matou um número incontável de pessoas com seus negócios de armas.”

Ele passou a dizer que ele "teria conseguido" Paul fora, sem explicar como. Ele também criticou a troca envolvendo Griner como "louco e ruim," acrescentando que "a tomada nem teria acontecido durante o meu governo", e se tivesse, ele teria rapidamente garantido sua libertação.













Após a troca Griner-Bout, Trump denunciou o acordo como um “constrangimento estúpido e antipatriótico” para os EUA. “Por que o ex-fuzileiro naval Paul Whelan não foi incluído nessa transação totalmente unilateral?” ele disse na época.

Bout foi condenado nos EUA a 25 anos por acusações de tráfico de armas, que ele negou repetidamente. Falando à RT na semana passada, ele disse que as sanções impostas a ele pelos EUA eram um “experimentar,” e um aviso aos colegas russos.

Na última quinta-feira, ele foi trocado por Griner, que foi condenada a nove anos em uma colônia penal russa por tráfico de drogas depois que óleo de maconha foi encontrado em sua bagagem em um aeroporto de Moscou.

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu na sexta-feira que novas trocas de prisioneiros com os EUA continuam sendo uma possibilidade. O acordo Griner-Bout “é fruto de negociações e procura de compromissos… Não nos recusamos a continuar este trabalho no futuro,” ele afirmou.