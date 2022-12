“Era uma grande embarcação de carga seca sob a bandeira da Libéria, com uma capacidade de 65.000 toneladas de grãos. E ela se dirigia para a Espanha. Aliás, esta é uma ocasião para recordarmos que, até agora, os principais fornecimentos de cereais provenientes da Ucrânia não vão para os países mais pobres. Eles vão em primeiro lugar para países suficientemente desenvolvidos, abastados”, disse o diplomata, ressaltando que o acordo de grãos foi assinado para garantir a segurança alimentar, em particular dos países mais pobres da Ásia, África e América Latina.

De acordo com Vershinin, há um enorme abismo entre as palavras e as ações reais do Ocidente sobre as exportações agrícolas da Rússia que os parceiros devem superar.