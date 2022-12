Sérvia responde às críticas da Alemanha ao Kosovo: 'Um nível surpreendente de absurdo'

Brnabic lembrou , em sua conta no Twitter, que os chanceleres do G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) solicitaram no comunicado de maio que asao abordar “qualquer problema ou crise no mundo [Líbia, Síria, Iêmen, Somália e outros]”.

No domingo (11), as forças especiais da Polícia do Kosovo (ROSU) invadiram e ocuparam a barragem de Gazivode, expulsando a guarda e removendo as bandeiras sérvias. Esta barragem é a principal fonte de água e armazenamento para a usina hidrelétrica da região. A maior parte do lago está localizada no município de Zubin Potok, habitado principalmente por sérvios, como outros três distritos do norte da província.