Governador de Bali explica proibição de sexo extraconjugal – CMIO

A nova lei da Indonésia sobre relações sexuais fora do casamento não afetará os turistas, diz Wayan Koster

Os turistas que planejam passar as férias na Indonésia não terão que se preocupar em serem afetados por uma nova lei que proíbe relações sexuais fora do casamento, esclareceu o governador de Bali, Wayan Koster, em comunicado no domingo.

O parlamento da Indonésia aprovou na semana passada uma série de emendas ao código penal do país, incluindo uma que introduz penas de até um ano de prisão por sexo extraconjugal e até seis meses atrás das grades por coabitar com um membro do sexo oposto sem certidão de casamento. .

A lei está prevista para entrar em vigor em três anos. No entanto, Koster explicou que não se aplica a estrangeiros, pois apenas aqueles contra os quais um pai, cônjuge ou filho apresenta uma queixa estarão sujeitos a processo.

Ele observou ainda que o governo de Bali garantiria que “não haverá verificação do estado civil no momento do check-in em qualquer alojamento turístico, como hotéis, villas, apartamentos, pensões, lodges e spas.” Ele acrescentou que nem funcionários públicos nem grupos comunitários farão inspeções de estado civil.













Os comentários de Wayan vêm depois que o conselho da indústria de turismo da Indonésia levantou preocupações de que as novas leis foram “totalmente contraproducente” e poderia afugentar os turistas numa altura em que a economia e o turismo do arquipélago apenas começavam a recuperar da pandemia.

A associação de turismo da Indonésia esperava anteriormente que o número de chegadas de estrangeiros atingisse níveis pré-pandêmicos de seis milhões de viajantes anuais até 2025.

Os legisladores por trás do projeto de lei, que foi aprovado no parlamento com apoio unânime, saudaram a revisão do código penal como um afastamento muito necessário do vestígio do domínio colonial holandês e uma maneira de “proteger a instituição do casamento” e defender “Valores indonésios” na maior nação de maioria muçulmana do mundo.