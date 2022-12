Índia vai usar rupias em pagamentos comerciais com Rússia a partir da próxima semana

“Cerca de dez ou 11 contas vostro [quando bancos detêm recursos em nome de outros bancos] foram abertas. Por exemplo, há seis contas vostro abertas no IndusInd Bank, o que significa que seis diferentes bancos russos abriram contas no banco”, acrescentou a fonte.

Em novembro, o The Indian Express informou, citando os resultados de uma reunião de alto nível entre autoridades russas e indianas em setembro, que a Índia deveria dobrar seu comércio com a Rússia em um futuro previsível, usando a rupia indiana em seus acordos.

Anteriormente, o governo indiano permitiu acordos comerciais internacionais em rupias para promover as exportações. O Ministério do Comércio e Indústria do país disse que as emendas foram feitas para facilitar e simplificar as transações comerciais internacionais, considerando o crescente interesse na internacionalização da moeda nacional da Índia.