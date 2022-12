Presidente peruano reage a protestos violentos — CMIO

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, propôs adiar as próximas eleições gerais de 2026 para 2024 e declarou estado de emergência em áreas afetadas por protestos e tumultos em apoio ao ex-líder detido do país, Pedro Castillo.

Um presidente peruano normalmente cumpre um mandato de cinco anos e não pode ser reeleito imediatamente.

A última eleição ocorreu em abril de 2021 e foi vencida por Castillo. No entanto, ele foi cassado e afastado do cargo na quarta-feira. Boluarte, que atuou como vice-presidente de Castillo, foi empossado como seu sucessor no mesmo dia.

“Decidi apresentar um projeto de lei para chegar a um acordo com o Congresso para antecipar as eleições gerais para abril de 2024”, disse. Boluarte disse em um discurso na segunda-feira.

“A pátria vive momentos difíceis. Ao assumir a presidência, afirmei que meu governo buscaria o diálogo, o entendimento e o consenso entre todos e para todos”. disse Boluarte.













O anúncio foi feito depois que dois jovens manifestantes morreram durante confrontos com a polícia na província de Andahuaylas, no sul do país. Autoridades de saúde disseram que uma vítima tinha 18 anos, enquanto a outra tinha menos de 15 anos e morreu quando manifestantes tentaram invadir o aeroporto local.

Castillo foi deposto depois de tentar dissolver o Congresso em um esforço para impedir uma terceira tentativa da oposição de impeachment. Desde então, ele foi detido e acusado de rebelião. Os partidários de Castillo veem a tomada do poder de Boluarte como ilegítima.

O Aeroporto de Andahuaylas foi fechado no domingo após sofrer “ataques e vandalismo”, A agência de aviação civil do Peru CORPAC disse. A agência informou que a pista foi seriamente danificada e algumas das instalações críticas do aeroporto foram incendiadas.

Segundo a Ouvidoria do Peru, 16 civis e quatro policiais ficaram feridos durante os confrontos em Andahuaylas. A mídia local informou que os manifestantes tentaram invadir prédios do governo na cidade, mas foram repelidos pela polícia, que disparou gás lacrimogêneo. Manifestações de protesto, confrontos e bloqueios de estradas também foram relatados na capital, Lima, e em outras partes do país.