Parlamento Europeu lança investigação 'interna' em meio a acusações de corrupção, diz presidente

“Não haverá varrer para debaixo do tapete”, disse Metsola na abertura da sessão plenária do parlamento em Estrasburgo. “Não haverá negócios como de costume”, assegurou. Vai ser realizada uma “investigação interna” para “examinar todos os factos relacionados com o Parlamento Europeu”, e para garantir que a própria instituição se reforme, segundo a líder.