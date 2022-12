Hotel atacado na capital afegã — CMIO

As forças de segurança teriam isolado a área e confrontado os agressores, disse um comandante de segurança local

Um hotel no noroeste de Cabul foi atacado na segunda-feira, confirmou um oficial de segurança. Explosões fortes e tiros foram ouvidos no local, de acordo com testemunhas e filmagens. Os combates teriam começado em uma casa de hóspedes, que dizem ser popular entre os estrangeiros, incluindo empresários chineses que visitam o Afeganistão.

Segundo o TOLO News, as forças de segurança chegaram ao local e isolaram a parte do bairro de Shahr-e Naw onde ocorreu o ataque. Khalid Zadran, porta-voz do Comando da Polícia da capital afegã, confirmou que uma operação para deter os assaltantes estava em andamento.

Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo do Talibã, afirmou no final do dia que a situação foi resolvida com a morte dos três atacantes. Ele relatou que nenhum hóspede foi morto, mas dois cidadãos estrangeiros ficaram feridos ao pularem de janelas durante o ataque.

O porta-voz da polícia, Zadran, descreveu os atiradores como “Demonios,” mas não disse se sua afiliação era conhecida. Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque.

Em imagens supostamente mostrando o incidente e compartilhadas nas redes sociais, tiros aparentes podem ser ouvidos ao fundo. Alguns vídeos mostram um prédio alto com chamas visíveis em algumas janelas e fumaça saindo de baixo do telhado.

د کابل شهرنو سیمې نه د چاودنې او ډزو راپورونه ورکول شوي. ناتایید شوي راپورونه وایي چې دغلته پر يوه میلمستون چې ویل کیږي بهرنیان په کې اوسیږي، شوي، .ی، . pic.twitter.com/k4pbEMIDaR — Salih Mohammad Salih (@salihyam) 12 de dezembro de 2022

Uma testemunha disse ao TOLO News que a luta começou com duas fortes explosões, seguidas de estrondos menores.

O ataque em Cabul ocorreu um dia depois que o embaixador da China no Afeganistão, Wang Yu, levantou a questão da segurança no Afeganistão durante uma reunião com Sher Mohammad Abbas Stanikzai, que atua como vice-ministro das Relações Exteriores no governo do Talibã.

Cabul informou que o diplomata chinês expressou preocupação com a segurança de sua missão. Stanikzai assegurou ao oficial que a questão era de suma importância para a nação anfitriã, disse o Ministério das Relações Exteriores afegão.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Escola de Cabul atingida por atentado suicida

Fornecer segurança tem sido um dos principais objetivos do Talibã desde que assumiu o controle do país em agosto do ano passado, após derrubar o governo apoiado pelos Estados Unidos. O movimento está travado em um conflito com o grupo terrorista Estado Islâmico (IS, anteriormente ISIS), que realiza ataques periódicos contra minorias religiosas, forças do Talibã e outros alvos de alto valor.