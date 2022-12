A escolha do CEO do Twitter de quem confiar para explodir a liderança na censura é reveladora

Na semana passada, o jornalista Bari Weiss dissecou o último lote dos ‘Arquivos do Twitter’ e, embora essa repressão à censura deva ser aplaudida, há algo que o público deva saber sobre Weiss antes de ficar muito animado?

Embora o Twitter BE (Antes de Elon) tenha se tornado surpreendentemente eficiente em ocultar informações – e laptops incriminadores – de públicos selecionados, ele falhou em empregar o mesmo nível de censura obsessiva contra seu novo proprietário, que atualmente possui as chaves do reino. E agora, com ‘Twitter Files 2’ competindo com Avatar 2 pelas vendas de pipoca, o ex-CEO Jack Dorsey deve estar se culpando por não ter instalado um ‘interruptor de desligamento’ em toda a operação.

Na semana passada, todos os olhos estavam no Twitter de Bari Weiss conta enquanto o jornalista independente exibia o último lote de arquivos do Twitter para públicos exigentes. Em contraste com o lançamento inicial de Matt Taibbi, que mostrou como o Twitter recebeu ordens da campanha de Biden para bloquear a reportagem bombástica do New York Post sobre como Hunter Biden e ‘o grandalhão’ executaram uma operação internacional de pagamento para jogar de Kiev a Pequim , O tópico de 27 pontos de Weiss mostrou como o monstro da mídia social estava secretamente colocando na lista negra muitos posts e usuários conservadores.













Até agora tudo bem. Musk e seus alegres mensageiros parecem muito empenhados em esclarecer a lista de transgressões passadas do Twitter, que poderia ter sido responsável por virar a eleição presidencial de 2020 a favor de Joe Biden. Esperançosamente, Musk é sincero sobre o ‘absolutismo’ da liberdade de expressão e a maior e mais influente praça eletrônica do mundo se tornará um modelo real para a democracia em nossos tempos. Ainda assim, eu tinha algumas dúvidas pessoais.

Quanto mais eu leio as postagens na página de Weiss, mais eu considero a mensageira e seu próprio histórico questionável de luta contra a censura, sem mencionar seu apoio obstinado ao establishment e sua política externa intervencionista entusiasmada dos EUA. Isso pode ser uma indicação sobre a direção futura do Twitter, já que se fala que Weiss poderia receber uma posição na plataforma de mídia social. De qualquer forma, a experiente jornalista, que trabalhou tanto para o The New York Times quanto para o The Wall Street Journal, foi vista na semana passada na sede do Twitter em San Francisco, onde esteve “dado acesso aos sistemas de funcionários do Twitter, adicionado ao seu Slack e dado um laptop da empresa,” de acordo com o Business Insider.

Em Weiss’ segunda postagem nos arquivos do Twitter, ela lamentou que o Twitter já teve uma missão “para dar a todos o poder de criar e compartilhar ideias e informações instantaneamente, sem barreiras.” Ao longo do caminho, no entanto, barreiras foram erguidas, observou ela. No entanto, Weiss, a quem o Financial Times certa vez descreveu como um “autodenominado mártir da liberdade de expressão”, não tem sido desleixada quando se trata de erguer barreiras à liberdade de expressão, chegando ao ponto de tentar silenciar as vozes acadêmicas em sua alma mater, a Universidade de Columbia.

2. O Twitter já teve a missão de “dar a todos o poder de criar e compartilhar ideias e informações instantaneamente, sem barreiras”. Ao longo do caminho, no entanto, barreiras foram erguidas. — Bari Weiss (@bariweiss) 9 de dezembro de 2022

Como estudante em Columbia, Weiss teve um papel proeminente na chamada controvérsia Columbia Unbecoming, que se concentrou principalmente em Joseph Massad, um professor assistente palestino que ministrou um curso intitulado ‘Política e sociedades palestinas e israelenses’, no qual o estado de Israel e seu tratamento ao povo palestino tiveram destaque. Weiss questionou a mensagem de Massad, dizendo a certa altura que se sentia “intimidado” em suas palestras, sem nunca especificar o porquê, ao mesmo tempo em que reclamava que “[T]A quantidade de tempo que ele passou falando sobre o sionismo, a nação judaica ou a cultura judaica foi inapropriada.” No entanto, considerando o título do curso, o que ela realmente esperava?

O ativismo estudantil de Weiss contra Massad, que cheira à inquisição da cultura do cancelamento que passou a dominar a academia americana hoje, foi ridicularizado pelo jornalista Glenn Greenwald, que escreveu que Weiss e outros decidiram “arruinar as carreiras de professores árabes ao equiparar suas críticas a Israel com racismo, anti-semitismo e intimidação, e sua demanda central era que esses professores (alguns dos quais não tinham estabilidade) fossem disciplinados por suas transgressões”.













E depois há o firme apoio de Weiss à vigorosa política externa intervencionista dos Estados Unidos e sua feroz denúncia a qualquer um que discorde de sua posição, como a política americana Tulsi Gabbard, a quem ela denunciou como um “Sabum do Assad” em uma entrevista com Joe Rogan. Esta observação foi uma resposta à decisão de Gabbard de se encontrar pessoalmente com o líder sírio, em Damasco, num “missão de apuração de fatos” em vez de depender da grande mídia para fornecer o “fatos” para ela.

Após seu retorno da Síria, Gabbard disse à CNN que estava “cético” que o governo de Bashar al-Assad estava por trás do ataque com armas químicas que matou dezenas de pessoas na Síria, que estava sendo usado como pretexto para iniciar um ataque militar dos EUA contra o país. “Por que deveríamos seguir cegamente esta escalada de uma contraproducente guerra de mudança de regime?” ela perguntou.

Vale a pena perguntar se tais visões anti-establishment serão toleradas no Twitter quando a próxima guerra intervencionista dos EUA começar. Afinal, a censura contínua dos principais meios de comunicação, incluindo RT e Sputnik, continua. Em um momento em que o mundo precisa de uma variedade de recursos informativos para entender o que está acontecendo na Ucrânia e, talvez mais importante, por que isso está acontecendo, as fontes de notícias russas não foram silenciadas apenas no Twitter, mas em grande parte do hemisfério ocidental. . Sobre este triste estado de coisas quando se trata de ‘absolutismo’ da liberdade de expressão, Weiss, até agora, permaneceu em silêncio. Se isso vai mudar ou não na próxima edição dos Arquivos do Twitter, ainda não se sabe.