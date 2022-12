Ativos do vice-presidente do parlamento da UE congelados – CMIO

A Autoridade Antilavagem de Dinheiro da Grécia ordenou o congelamento de todas as propriedades e ativos financeiros pertencentes à vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, e aqueles associados a ela, depois que ela foi apontada em uma investigação de corrupção supostamente relacionada à Copa do Mundo em andamento no Catar .

A medida, que inclui “contas bancárias, cofres, empresas e outros ativos financeiros” também se estenderá aos familiares de Kaili, disse o presidente da autoridade, Haralambos Vourliotis, em comunicado na segunda-feira.

A medida ocorre depois que Kaili, de 44 anos, ex-apresentadora de TV, foi presa na sexta-feira na Bélgica, depois que a Polícia Judiciária Federal do país disse suspeitar “um país do Golfo” de balançar os eurodeputados com “somas substanciais de dinheiro” ou “presentes significativos” a terceiros com influência sobre os legisladores.

Embora os promotores belgas não tenham nomeado o “País do Golfo” em questão, fontes próximas ao assunto confirmaram à AFP e outros meios de comunicação que se trata do Catar.

O Escritório Central Anticorrupção acrescentou que as autoridades realizaram dezesseis buscas em várias cidades belgas e confiscaram mais de € 600.000 ($ 633.700), bem como “equipamentos de informática e celulares” meio da sonda.













No fim de semana, os promotores interrogaram seis pessoas, incluindo Kaili, seu assessor FG, o ex-chefe do assessor e ex-deputado, Pier Antonio Panzeri, bem como o recém-eleito secretário-geral da Confederação Sindical Internacional, Luca Visentini. No domingo, todos os quatro foram acusados ​​de corrupção.

Kaili, que é uma das mais de uma dúzia de vice-presidentes do parlamento, foi suspensa de suas responsabilidades como vice-presidente, suspensa pelo Grupo Socialistas e Democratas e expulsa do partido de centro-esquerda PASOK.

No mês passado, Kaili se pronunciou publicamente em apoio às recentes reformas trabalhistas do Catar e se opôs a uma resolução do Parlamento Europeu condenando o estado do Golfo pela morte de trabalhadores que construíam os estádios da Copa do Mundo, bem como outros “violações dos direitos humanos”. Ela anteriormente chamou a nação do Golfo como um “pioneira em direitos trabalhistas”.