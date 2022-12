UE importará ‘enormes volumes de GNL’ para substituir suprimentos russos – Trafigura – CMIO

A região vem enfrentando uma grave crise de energia há cerca de um ano. A crise piorou devido aos esforços da UE para diminuir sua dependência energética da Rússia, já que o bloco impôs várias rodadas de sanções ao país – que já foi seu principal fornecedor de gás natural.

A situação piorou dramaticamente no início de julho, após a primeira interrupção do fornecimento russo a vários países da UE. As reduções nas entregas foram atribuídas a problemas com a manutenção das turbinas do oleoduto Nord Stream devido a sanções. O oleoduto foi posteriormente explodido em setembro, tornando-o inoperável.

As importações de GNL atingiram níveis recordes, com cargas americanas preenchendo a maior parte das lacunas, enquanto mais terminais de importação devem ser abertos em toda a Europa no próximo ano. Dois terços de todas as cargas dos EUA carregadas com GNL irão desembarcar na Europa este ano, e mais viriam se não fossem os limites de capacidade nos terminais de importação.

