Extremistas albaneses tramam ‘provocações’ em Kosovo – Sérvia – CMIO

O plano veria os radicais atacarem as forças da OTAN e da UE e colocar a culpa nos sérvios, disse o ministro da Defesa, Milos Vucevic

etnia albanesa “extremistas” estão planejando um ataque contra o pessoal da OTAN e da UE em Kosovo, que será então atribuído à população sérvia da província, afirmou o ministro da Defesa, Milos Vucevic, no domingo. Em meio a um impasse com as autoridades de Kosovo apoiadas pelo Ocidente, ele pediu aos sérvios locais que resistissem a tal “provocações”.

Os sérvios na parte norte do Kosovo ergueram barricadas no final da semana passada para proteger suas comunidades contra a incursão das forças de segurança da província de maioria albanesa.

O impasse no norte de Kosovo, predominantemente sérvio, foi desencadeado pela prisão de um ex-policial acusado de atacar uma patrulha policial de Kosovo. As tensões já estavam altas depois que Pristina anunciou eleições antecipadas na área, que deveriam ser boicotadas por todos os partidos sérvios. No sábado, o presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, adiou a votação para abril.

Com a UE e Pristina exigindo que as barricadas fossem removidas, Vucevic disse à TV Pink da Sérvia no domingo que elementos albaneses não identificados planejaram um plano para desencadear a violência.













“Recebemos informações de inteligência de que existe um plano, de que extremistas albaneses vestirão roupas civis, atacarão a EULEX ou a KFOR e que será apresentado como um ataque dos sérvios”, disse. afirmou, referindo-se às missões da UE e da OTAN no Kosovo.

“Por isso é importante que nosso povo esteja o mais tranquilo possível, não caia em provocações e defenda democraticamente seus direitos”, disse. o ministro da defesa sérvio continuou, solicitando que os sérvios “fazem tudo o que podem para evitar conflitos.”

Enquanto o presidente sérvio Aleksandar Vucic disse no domingo que recebeu “garantias” da KFOR que não tomaria medidas violentas contra os sérvios nas barricadas, Vucevic acusou o pessoal da OTAN e da UE de aguardar enquanto o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, “cria um ambiente para os sérvios dizerem que não podem sobreviver” no Kosovo.

O Kosovo está ocupado pelas forças da OTAN desde que os EUA e os seus aliados forçaram a sua separação da Sérvia através de uma campanha militar em 1999. No entanto, ao abrigo da Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Belgrado tem o direito de enviar pessoal militar e policial para o Kosovo em determinadas situações, inclusive no caso de o “vida tranquila e normal” de sua população seja ameaçada.

Vucic disse no sábado que buscará permissão da KFOR para enviar forças sérvias sob esta resolução. No entanto, ele admitiu que esse pedido provavelmente será negado. Vucevic apoiou isso, dizendo à Tv Pink no domingo que “Pristina não respeita nenhuma de suas obrigações e, em parte, a comunidade internacional também não”.